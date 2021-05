Straubing: 41-Jähriger feiert Soloparty am Morgen

„Not macht erfinderisch“, dachte sich wohl dieser Straubinger. Er wollte sich das Feiern nicht nehmen und schmiss am Samstagmorgen sowohl Grill als auch Stereoanlage an – zum Leid der Nachbarn.

Ein 41-jähriger Straubinger hat am Samstag in den frühen Morgenstunden bei sich im Garten eine Ein-Mann-Party mit reichlich Gegrilltem und Alkohol gefeiert. Gute (und laute) Musik durfte hierbei seinen Angaben zufolge nicht fehlen. Wenig erfreut darüber zeigten sich jedoch Anwohner, welche durch Helene Fischer und Co. um ihren Schlaf gebracht wurden.

Schließlich musste die Polizei anrücken und für Ruhe sorgen.

Da sich der Feierwütige hinsichtlich der zu lauten Musik wenig einsichtig zeigte, wurde seine Stereoanlage sichergestellt. Von seinem nächtlichen Fehlverhalten geläutert erschien er am Morgen bei der Polizeiinspektion Straubing und nahm seine Musikanlage wieder in Empfang.

PM/EK