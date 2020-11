STAND BY US: Ein Konzert „danach“ – Tickets ab sofort erhältlich

Viel zu lange warten Musiker und Musikerinnen in Deutschland jetzt schon auf den Tag X. Den Tag, an dem sie für ihre Fans wieder singen und spielen und mit ihnen feiern können. Und das zu tun, was sie am besten können: Die Menschen grandios unterhalten. Regensburger Künstler um Markus Engelstädter, Steffi Denk und Gerwin Eisenhauer setzen mit einem einzigartigen Konzert-Highlight jetzt ein Zeichen für Fans und Künstler: Ein Gala-Konzert in der Donau-Arena! Karten für dieses Highlight gibt es ab sofort unter www.stand-by-us.de

„Wir Musiker werden irgendwann wieder spielen. Da sind wir uns ganz sicher. Und auf diesen „Tag X“ möchten wir uns gemeinsam mit unseren Fans freuen.“ Gerwin Eisenhauser, Regensburger Künstler

Mit der Donau-Arena steht ein Ort fest, der für ganz großes Entertainment steht – und legendäre Konzerte.

Line-Up bereits bekannt

Die Regensburger Lokalmatadoren Steffi Denk, Markus Engelstädter & The Magic of Queen, Rocky Verardo (I Dolci Signori), Tanja Raith, Liquid & Maniac und noch viele mehr begrüßen Stargäste von internationalem Format und eine Reihe von Überraschungsgästen aus Rock, Pop, und Kabarett. Der legendäre bayerische Musiker Georg Ringsgwandl hat sein Kommen bereits zugesagt und Matthias Matuschik von Bayern 3 wird als Moderator mit an Bord sein.

Eine großartige Konzerthalle, wunderbare Künstler – es ist alles für einen weiteren magischen Abend in Regensburg bereitet.

Nur eines ist noch offen: Der Termin. Denn der hängt von viel mehr ab, als von dem unbedingten Willen der Künstler, auf der Bühne für ihr Publikum zu performen.

„Wir wissen momentan nicht, wann dieser Tag sein wird. Das Konzert soll erst dann stattfinden, wenn wir alle ohne Beschränkungen wieder zusammen feiern können: Künstler und Fans. Und wir wissen, dass wir die Donauarena dann richtig rocken werden. Ab sofort gibt es Tickets für dieses Konzert, das irgendwann in der Zukunft stattfinden wird. Und dann sehen wir uns endlich alle wieder. Versprochen!“ Markus Engelstädter, Regensburger Künstler

Denn mit den Tickets für das Konzert sichern sich die Käufer nicht nur den Eintritt zu einem großen Konzert. Die Tickets stehen vor allem für Vorfreude und für eine Perspektive auf eine „Zeit Danach“.

„Jeder kennt doch das Gefühl, wenn du dir ein Konzert-Ticket gekauft hast: Du hängst das an den Spiegel, oder den Kühlschrank. Und jedes Mal wenn du daran vorbeigehst, freust du dich auf diesen „Tag X“. Jeden Tag ein bisschen mehr. Auch wenn der „Tag X“ noch ein Stück entfernt scheint. Er wird kommen. Genau dieses Gefühl möchten wir unseren Fans mit diesem Konzert ermöglichen. Und damit uns allen eine Perspektive geben.“ Steffi Denk, Regensburger Künstlerin

Ein Zeichen der Solidarität – Tickets ab sofort erhältlich

Durch den Ticketkauf unterstützen die Musik-Fans selbstverständlich auch schnell und unmittelbar die Musiker selbst. Denn die Erlöse aus dem Vorverkauf werden an die beteiligten Musiker und Techniker ausgeschüttet, so Gerwin Eisenhauer: „Viele Menschen fragen sich und uns, wie man uns in dieser Situation helfen könne. Das ist eigentlich ganz einfach. Get your ticket!“

Ab sofort gibt es die Tickets zu 49 Euro (Arena) und 59 Euro (Galerie) unter www.stand-by-us.de und an allen bekannten Vorverkaufsveranstaltungen. Vom 1. bis 24. Dezember verlosen die Veranstalter zusätzlich großartige Preise unter allen Tickets, die bis zum jeweiligen Tag verkauft werden.

Unsere Berichterstattung

pm/LS