Dass der Dienstag (30. Mai) ein sehr heißer Tag war, haben vor allem Menschen in Ostbayern gemerkt. Dort waren es an vielen Orten deutlich über 30 Grad, die das Thermometer anzeigte. Grund genug für einen wahrscheinlich schwitzenden Dieb, sich in Sankt Englmar illegalerweise an einem Automaten zu bedienen. Der Dieb hat ca. 50 Packungen verschiedenster Eissorgen mitgehen lassen. Die Polizei sucht jetzt nach Hinweisen.

Die Mitteilung der Polizei Bogen:

Da ein „süßer“ Dieb nicht so leicht an sein Eis kam, gab es Saures für einen Warenautomaten, der im Außenbereich eines Rodel- und Freizeitparkes in Grün aufgestellt ist. Der Unbekannte schlug die Glasscheibe des mit Eis befüllten Warenautomaten ein und entwendete daraus ca. 50 Packungen verschiedenster Eissorten im Wert von ca. 100.- Euro.

Wer hat im Tatzeitraum von Dienstag, 30.05.2017, 18.30 h bis Mittwoch 31.05.2017, 07.30 h verdächtiges gesehen?

PM/MF