SSV Jahn verliert in Sandhausen und muss weiter um den Klassenerhalt kämpfen

Der SSV Jahn Regensburg hat am Nachmittag mit 0:2 beim SV Sandhausen verloren. Aufgrund einer zeitgleichen Niederlage des Hamburger SV gegen Osnabrück müssen die Regensburger bis zum letzten Spieltag um den Klassenerhalt kämpfen.

In der fünften Spielminute musste Alexander Meyer zum ersten Mal hinter sich greifen. Nach einem Freistoß stand plötzlich Janik Bachmann völlig frei und musste nur noch einnicken. Knapp 15 Minuten später setzte Sebastian Stolze zu einem Fallrückzieher an, allerdings konnte der Schlussmann der Hausherren spektakulär klären. Kurz vor dem Pausenpfiff hatte der Jahn eine Ecke, sofort aber lief der Konter von sehr effektiven Sandhäusern – 0:2.

In den zweiten 45 Minuten waren Chancen auf beiden Seiten eher Mangelware. Beim SSV Jahn Regensburg kam der letzte Pass nicht an, vieles blieb Stückwerk bis zum Schluss. In der Nachspielzeit hätte Sandhausen beinahe noch zum 3:0 getroffen.

Der SSV Jahn kann zwar nicht mehr direkt absteigen, hat allerdings vor dem letzten Spieltag gegen St. Pauli nur zwei Punkte Vorsprung vor dem Relegationsplatz.