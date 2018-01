SSV Jahn Regensburg verpflichtet Mittelstürmer bis 2020

Hamadi Al Ghaddioui stürmt ab sofort für den SSV Jahn Regensburg. Der 27-jährige Angreifer kommt von den Sportfreunden Lotte, für die er zuletzt in der 3. Liga aktiv war. Al Ghaddioui unterschreibt einen Vertrag bis zum 30. Juni 2020.

Am heutigen Mittwoch starten die Jahn Profis mit den ersten beiden Einheiten in die Vorbereitung auf die Restrückrunde. Mit Hamadi Al Ghaddioui ist dann auch ein Neuzugang erstmals mit von der Partie. Der Mittelstürmer besetzt die vakante Kaderposition im Sturmzentrum und gibt der Jahnelf weitere Optionen: „Mit Hamadi gewinnen wir einen körperlich robusten, ballsicheren und torgefährlichen Spieler für unsere Offensive hinzu. Es wird jetzt darum gehen, dass sich Hamadi möglichst schnell an die höhere Spielintensität der 2. Bundesliga anpasst, um seine Fähigkeiten auch beim SSV Jahn unter Beweis zu stellen.“, so Christian Keller, Geschäftsführer Profifußball des SSV Jahn.

Hamadi Al Ghaddioui wurde in Bonn geboren. Seine ersten Schritte auf Profiebene machte er bei der zweiten Mannschaft von Bayer 04 Leverkusen (89 Einsätze, 16 Tore). Nachdem Bayer 04 seine U23 zur Saison 2014/15 zurückzog, schloss sich Al Ghaddioui für zwei Jahre dem Regionalligisten SC Verl (69 Einsätze, 33 Tore, 14 Torvorlagen) an. In der vergangenen Spielzeit lief der Mittelstürmer dann für die zweite Mannschaft von Borussia Dortmund auf (33 Einsätze, 19 Tore) auf, ehe ihn zur laufenden Saison die Sportfreunde Lotte verpflichteten. Für den Drittligisten brachte es Al Ghaddioui vor der Winterpause auf 23 Pflichtspiele. Er stand bei allen 20 Liga-Partien sowie bei drei Westfalen-Pokal-Spielen in der Startelf, wobei er 10 eigene Treffer und fünf Torvorlagen verbuchte.

In der Winterpause entschied sich Al Ghaddioui nun dazu, zum SSV Jahn Regensburg zu wechseln: „Ich hatte sehr gute Gespräche mit Christian Keller und Achim Beierlorzer, nach denen ich diese Chance unbedingt ergreifen und die Herausforderung annehmen wollte. Der Jahn hat ein großes Ziel, den Klassenerhalt. Ich werde mein Bestes geben um der Mannschaft dabei zu helfen, dieses Ziel auch zu erreichen.“

Al Ghaddioui wird beim SSV Jahn das Trikot mit der Rückennummer 25 tragen. Über die Ablösemodalitäten haben beide Vereine Stillschweigen vereinbart.

PM/CS