SSV Jahn Regensburg verpflichtet Kaan Caliskaner

Der SSV Jahn Regensburg hat heute mit Kaan Caliskaner einen Angreifer vom 1. FC Köln verpflichtet. Der 20-Jährige unterschreibt beim SSV einen Vertrag bis 30.06.2023.

Die Pressemitteilung des SSV Jahn:

Mit Kaan Caliskaner steht das erste neue Gesicht der Jahnelf fest. „Kaan bringt viele wichtige Eigenschaften mit, die ein Stürmer braucht, um sich im Profifußball durchzusetzen. Er weiß aber auch ganz genau, wo seine Entwicklungsfelder liegen. Das ist eine gute Voraussetzung damit ein junger Spieler erfolgreich und schnell die nächsten Schritte gehen kann. Ich freue mich deshalb sehr darüber, dass Kaan zukünftig für den SSV Jahn auflaufen wird.“, beschreibt Jahn Geschäftsführer Profifußball Christian Keller den Neuzugang für die Offensive, der neben der Sturmspitze auch auf allen anderen offensiven Positionen einsetzbar ist.

Caliskaner wechselte erst zur U19 zum 1. FC Köln, nachdem er zuvor für den SV Bergisch Gladbach 09 aufgelaufen war. Für die A-Junioren-Bundesliga-Mannschaft des „Effzeh“ traf der 1,90 Meter große Stürmer in der Saison 2017/18 in elf Partien elf Mal. Anschließend wurde er in die U23 der Domstädter übernommen. Für diese verzeichnete der beidfüßige Caliskaner seither in 41 Partien in der Regionalliga West 16 Torbeteiligungen.

„Ich hatte in den vergangenen Jahren bereits einen sehr positiven Eindruck vom SSV Jahn gewonnen. Dieser Eindruck hat sich in den Gesprächen mit Christian Keller und Mersad Selimbegovic vollauf bestätigt.“, erklärt Kaan Caliskaner. „Der Club bietet ein stabiles, ruhiges Umfeld, in dem gerade junge Spieler gut arbeiten können. Ich möchte hier die nächsten Schritte in meiner persönlichen Entwicklung gehen und der Mannschaft so dabei helfen, die gesteckten Ziele zu erreichen.“

© Foto: SSV Jahn / Liedl