SSV Jahn Regensburg präsentiert neue Trikots

Der SSV Jahn Regensburg hat heute seine neuen Trikots für die Saison 2020/21 präsentiert.

Auszug aus der Pressemitteilung des SSV Jahn:

Mit einer virtuellen Trikotpräsentation stellte der SSV Jahn am Freitagabend seinen neuen Trikotsatz für die Saison 2020/21 vor. Neben den neuen Torwarttrikots (neongrün und himmelblau), dem bereits aus der Saison 2019/20 bekannten Auswärtstrikot (rot-weinrot) und dem neuen Ausweichtrikot (schwarzmeliert) spielt die Jahnelf in der neuen Spielzeit klassischerweise in einem weiß-roten Heimtrikot.

Aufgrund der Corona-Pandemie konnten die Trikos in diesem Jahr nur virtuell präsentiert werden.