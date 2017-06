Der SSV Jahn Regensburg startet mit neuen Trikots in die Saison 2017/2018 in die 2. Bundesliga. Dabei bleibt die Spielkleidung zu Hause die Gleiche als auch schon in der vergangenen Drittliga-Spielzeit. Das Auswärtstrikot ist dagegen im knalligen rot gehalten und mit weißen Streifen abgerundet. Das Dress der Torhüter ist entweder komplett schwarz oder weiß, je nach Bedarf. Auch das Ausweichtrikot ist in schwarz gehalten, wird nur durch dezent rote Einlassungen ergänzt. Auf der Brust wird nach wie vor Hauptsponsor Netto zu sehen sein. Auf dem Ärmel tritt die Firma Dallmeier in Erscheinung.

