SSV Jahn Regensburg: Kartenvorverkauf für Rückrunde startet

Am morgigen Dienstag (10 Uhr) starten zeitgleich der Vorverkauf für die ersten Heimspiele 2020 gegen Hannover 96 (28.01.) und Greuther Fürth (31.01.) sowie für die Rückrunden-Dauerkarte. Die Dauerkarte umfasst dabei die verbleibenden neun Heimspiele der Saison 2019/20, unter anderem mit den Spielen gegen Hannover 96, die SpVgg Greuther Fürth und den 1. FC Nürnberg.

Mit Öffnung des Fanshops am kommenden Dienstag startet der Tageskartenverkauf für die Jahn Heimspiele gegen Hannover 96 und die SpVgg Greuther Fürth. Beide Partien gehen direkt in den freien Verkauf. Sowohl Tageskarten als auch Rückrunden-Dauerkarten können im Jahn Fanshop in der Continental Arena sowie im Jahn Onlineshop gekauft werden, wobei letzterer aufgrund der entfallenden Wartezeiten sowie der zusätzlichen Zahlungsmöglichkeiten (Überweisung, PayPal, Sofortüberweisung, Kreditkarte) empfohlen wird.

Für die folgenden Blöcke werden die Dauerkarten nach Verfügbarkeit angeboten:

Hans Jakob Tribüne (S1-S3)

Netto-Tribüne (W1-W4)

Osttribüne (nur O2)

Interessenten für Dauerkarten im Projekt 29 Business Club können sich direkt an die zuständigen Mitarbeiter der Abteilung Vermarktung Geschäftskunden wenden. Alle Informationen und Kontaktdaten sind hier aufgeführt.

Die Preise für die Rückrunden-Dauerkarten in den einzelnen Kategorien können hier eingesehen werden. Für alle Dauerkartenbesitzer gelten zahlreiche attraktive Vorteile:

Ersparnis von bis zu 15 Prozent im Vergleich zum Kauf von Tageskarten

Stammplatz für die verbleibenden neun Heimspiele in der Saison 2019/20

RVV-Ticket inkludiert (kostenlose An- und Abreise am Spieltag)

Übertragbar an Familienangehörige und gute Bekannte

Nutzung des offiziellen Ticket-Zweitmarktes zur autorisierten Weitergabe der Dauerkarte bei hochfrequentierten Spielen

Freier Eintritt zu den Heimspielen der U19 und U21

Zugriff auf das rabattierte Jahn-TV-Jahresabo