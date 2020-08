SSV Jahn Regensburg: Heimspiel-Auftakt gegen Nürnberg

Am Freitagmittag gab die Deutsche Fußball Liga den Spielplan für die anstehende Saison 2020/21 in der 2. Bundesliga bekannt. Die Jahnelf startet mit einem Heimspiel in die Spielzeit. Am 18.09. (18.30 Uhr) empfängt das Team von Chef-Trainer Mersad Selimbegovic den 1. FC Nürnberg.

Seit Freitagmittag wissen die Jahnfans an welchem Spieltag der SSV 2020/21 gegen welchen Gegner spielt. Die Jahnelf startet mit einem Heimspiel gegen den 1. FC Nürnberg in die neue Spielzeit. Zu weiteren Höhepunkten in der neuen Spielzeit zählen unter anderem:

Spieltag Zeitraum Gegner 1. 18.09.2020, 18.30 Uhr 1. FC Nürnberg (H) 4. 16.-19.10.2020 Fortuna Düsseldorf (A) 13. 18.-21.12.2020 Hannover 96 (H) 14. 02.-04.01.2021 Hamburger SV (A) 17. 22.-24.01.2021 FC St. Pauli (A) 18. 26.-28.01.2021 1. FC Nürnberg (A) 21. 12.-15.02.2021 Fortuna Düsseldorf (H) 30. 20.-22.04.2021 Hannover 96 (A) 31. 23.-26.04.2021 Hamburger SV (H) 34. Sonntag, 23.05.2021, 15.30 Uhr FC St. Pauli (H)

Der komplette Spielplan für die Spielzeit in der 2. Bundesliga kann hier eingesehen werden.

Für die Wiederzulassung von Zuschauern zu den Heimspielen im Jahnstadion Regensburg hat der SSV Jahn ein entsprechendes Schutz- und Hygienekonzept auf Grundlage des von DFB und DFL in Abstimmung mit dem Bundesministerium für Gesundheit sowie dem Robert Koch-Institut erarbeiteten Leitfadens ausgearbeitet und Anfang dieser Woche den zuständigen Behörden von Stadt und Landkreis Regensburg vorgelegt. Nach erfolgter Abstimmung wird der SSV Jahn zeitnah darüber informieren.

Alle weitergehenden Informationen zu den Beschlüssen der DFL-Mitgliederversammlung am vergangenen Dienstag finden Sie hier.

Pressemitteilung SSV Jahn Regensburg