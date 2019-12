SSV Jahn Regensburg: Autogrammstunden während der Adventszeit

In den kommenden Wochen finden im Jahn Fanshop in der Continental Arena regelmäßig Signierstunden mit jeweils zwei Jahn Profis statt. An bis zu vier Tagen in der Woche nehmen sich die Profis Zeit für Autogramme und das ein oder andere Gespräch.

In der Vorweihnachtszeit stehen für Jahnfans nicht nur das Heimspiel gegen den FC St. Pauli (8.12., 13.30 Uhr) und die beiden Auswärtsspiele gegen Erzgebirge Aue (13.12., 18.30 Uhr) und den VfL Bochum (22.12., 13.30 Uhr) auf dem Programm, sondern auch eine Reihe von Aktionen und Angeboten im Jahn Fanshop in der Continental Arena. An bis zu vier Tagen in der Woche werden im Fanshop Signierstunden mit jeweils zwei Jahn Profis stattfinden.

Die einzelnen Signierstunden für die aktuelle Woche in der Übersicht:

Mittwoch, 4.12. 13:15-13:45 Uhr: Alexander Meyer & Tim Knipping

Donnerstag, 05.12. 18:00-19:00 Uhr: Oli Hein & Julian Derstroff

Freitag, 6.12. 1:00 – 10:45 Uhr: Spieler noch offen

Die Informationen zu den Signierstunden der kommenden Wochen werden rechtzeitig vorab veröffentlicht.

Pressemitteilung SSV Jahn Regensburg