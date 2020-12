SSV Jahn: Neue Aufsichtsräte für die KG

Am gestrigen Dienstag wählten die Gesellschafter der SSV Jahn Regensburg GmbH & Co. KGaA (nachfolgend auch KG genannt) im Rahmen der ordentlichen Hauptversammlung insgesamt zwei neue Aufsichtsräte der KG. Mit Prof. Dr. Georg Barfuß und Thomas Ebeling nehmen renommierte Vertreter der ostbayerischen Politik und Wirtschaft ab sofort einen Platz in diesem Gremium ein. Claus Leitl und Dr. Werner Folger wurden zudem wiedergewählt und bleiben im Aufsichtsrat.

Die Pressemitteilung des SSV Jahn:

Prof. Dr. Georg Barfuß und Thomas Ebeling heißen die neuen Aufsichtsräte der SSV Jahn Regensburg GmbH und Co. KGaA, die im Rahmen der gestrigen ordentlichen Hauptversammlung von den Gesellschaftern ins Amt berufen wurden. Claus Leitl und Dr. Werner Folger wurden zudem in ihrem Amt als Aufsichtsrat bestätigt. Zudem wurden in der konstituierenden Aufsichtsratssitzung am Dienstag Hans Rothammer als Aufsichtsratsvorsitzender sowie Georg Martin als stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender für weitere drei Jahre wiedergewählt.

Nachfolgend finden Sie eine Kurzvorstellung der neuen KG-Aufsichtsräte:

Prof. Dr. Georg Barfuß ist seit 1. Januar 2020 berufsmäßiges Stadtratsmitglied in Regensburg und Leiter des Referates für Wirtschaft, Wissenschaft und Finanzen. Zuvor war er seit 2013 zu gleichen Teilen als Professor für Corporate Social Responsibility an der Betriebswirtschaftlichen Fakultät der Technischen Hochschule Ingolstadt und als Head of Corporate Sustainability Management bei der Dräxlmaier Group tätig.

Thomas Ebeling ist bereits seit 2014 Landrat des Landkreises Schwandorf und aktuell auch Mitglied des Parteivorstands der CSU. Zuvor war er unter anderem als Staatsanwalt bei der Staatsanwaltschaft Regensburg, als Referatsleiter und Parlamentarischer Berater der CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag und auch als Richter am Amtsgericht Schwandorf tätig.

Dem Aufsichtsrat der SSV Jahn Regensburg GmbH & Co. KGaA gehören damit die folgenden Personen an: Hans Rothammer (Steuerberater & Partner der Kanzlei von Düsterlho, Rothammer und Partner mbB, Aufsichtsratsvorsitzender), Georg Martin (CCO Chief Communications Officer bei Dallmeier electronic, entsandtes Mitglied des Aufsichtsrates des SSV Jahn Regensburg e.V., zugleich stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender), Walter Schwabenbauer (Geschäftsführer WuE Schwabenbauer GmbH, entsandtes Mitglied des Aufsichtsrates des SSV Jahn Regensburg e.V.), Wolfgang Gural (selbständiger Unternehmer, stellvertretender Landrat des Landkreises Kelheim), Claus Leitl (Geschäftsleitung Netto Marken-Discount), Gerhard Süß (Vorstandsvorsitzender andré media AG), Dr. Werner Folger (Allein-Gesellschafter und Geschäftsführer senata GmbH), Prof. Dr. Georg Barfuß und Thomas Ebeling.