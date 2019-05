SSV Jahn: Jonas Nietfeld wechselt nach Halle

Jahn-Stürmer Jonas Nietfeld wird in der kommenden Saison für den Halleschen FC auf Torejagd gehen.

Das vermeldete der Drittligist auf seiner Internetseite. Nietfeld lief in der vergangenen Saison 18 Mal für den SSV Jahn auf.

Mit den Worten „Manchmal ist ein kleiner sportlicher Schritt zurück perspektivisch einer nach vorn. Ich verfolge das Geschehen in Halle schon seit geraumer Zeit sehr intensiv, kenne den Trainer aus eigenem Erleben und will künftig meinen Beitrag dafür leisten, dass der HFC die tolle Runde 2018/19 in der nächsten Saison bestätigt“, wird Nietfeld zitiert.

Für den SSV Jahn war Jonas Nietfeld zwei Jahre aktiv.