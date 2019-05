SSV Jahn: Jonas Föhrenbach wechselt nach Heidenheim

Jonas Föhrenbach, der in der abgelaufenen Saison für den SSV Jahn in der zweiten Bundesliga aufgelaufen war, spielt in der kommenden Saison beim 1. FC Heidenheim. Das hat der FCH heute bekannt gegeben.

Der Außenverteidiger kam vor der Saison 2018/2019 per Ausleihe vom SC Freiburg nach Regensburg. Für den Jahn lief er insgesamt 26 Mal auf (ein Tor/eine Vorlage) – jedes Mal stand er dabei auch in der Startelf.

Nach dem letzten Saisonspiel war auch der Leihvertrag zu Ende, Föhrenbach kehrte zum SC Freiburg zurück und wechselt nun nach Heidenheim.