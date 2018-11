SSV Jahn: Jonas Föhrenbach fällt mit Außenbandanriss aus

Schlechte Nachricht für den SSV Jahn Regensburg: Verteidiger Jonas Föhrenbach fällt aufgrund eines Außenbandanrisses für längere Zeit aus.

Beim Auswärtsspiel in Magdeburg am vergangenen Sonntag hat sich Jahn-Verteidiger Jonas Föhrenbach bei einem Zweikampf in der zweiten Halbzeit verletzt. Bei eingehenden Untersuchungen am gestrigen Montag stellte sich die Verletzung im linken Knie als Außenbandanriss heraus. Der Defensivspieler wird der Jahnelf damit für längere Zeit fehlen. Die Verletzung wird konservativ behandelt.