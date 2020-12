SSV Jahn: Jahrbuch „Jahn sein“

Im Jahr 2020 ist es dem SSV Jahn Regensburg gelungen, zum dritten Mal in Folge den Klassenerhalt in der 2. Fußball-Bundesliga zu schaffen. In der heute erscheinenden Jahreschronik können alle Jahn-Fans das Jahr 2020 nochmal Revue passieren lassen.

Hier die Pressemitteilung des SSV Jahn Regensburg

Auch in diesem Jahr erscheint pünktlich zur Advents- und Weihnachtszeit wieder ein Jahn Jahrbuch – das mittlerweile Fünfte seiner Art. Auf 120 Seiten liefert die Publikation die wichtigsten und emotionalsten Eindrücke eines ungewöhnlichen und besonderen Jahres 2020. Das Buch ist ab heute (04.12.) im Jahn Fan- und Onlineshop (www.ssv-jahnshop.de) erhältlich. Die ersten 100 Käufer erhalten in ihrem Jahrbuch nach Wunsch eine Widmung und Unterschrift eines Jahn Profis.

Mit dem insgesamt fünften Jahn Jahrbuch soll auf die wichtigsten Entwicklungen, aber auch Herausforderungen rund um den SSV Jahn im Jahr 2020 zurückgeblickt werden – auf und abseits des Platzes. Warum das Jahresmotto „Jahn sein“ nicht passender hätte sein können und welche Schritte in diesem Jahr trotz der aktuellen Corona-Pandemie gegangen werden konnten, erläutert zum Beispiel Jahn Geschäftsführer Christian Keller in einem ausführlichen Interview. Hans Rothammer, Vorstandsvorsitzender des SSV Jahn Regensburg e.V., blickt in seinem Kommentar ebenfalls zurück auf 2020 und benennt wichtige Faktoren, um die großen Herausforderungen erfolgreich zu bewältigen.

Im Mittelpunkt steht natürlich auch wieder die abgelaufene Saison 2019/20 und der damit verbundene Klassenerhalt der Jahnelf in der zweiten Bundesliga – zum dritten Mal in Folge. Trotz der langen Spielpause zwischen März und Mai sowie dem Sonderspielbetrieb ab dem 25. Spieltag bot die Saison erneut viele Highlights und spektakuläre Jahn Tore, die den Fußballfans in der Region sicher auch in Zukunft noch in Erinnerung sein dürften. Auch ein Zwischenfazit zur aktuell laufenden Spielzeit 2020/21 darf natürlich nicht fehlen.

Marco Grüttner und Andi Geipl blicken auf ihre Zeit beim SSV Jahn zurück

Zwei Jahn Protagonisten der vergangenen Jahre blicken zudem in den weiteren Kapiteln des Buches auf ihre bewegte und ereignisreiche Zeit beim SSV Jahn zurück. Marco Grüttner und Andi Geipl erinnern sich an ihre schönsten Momente im Jahn Trikot und wenden sich in persönlichen Worten an die Jahnfans. Eine Pflichtlektüre also für alle Sportbegeisterten und Jahnfans.

Wichtige Inhalte des Jahn Jahrbuchs 2020 im Überblick:

Ausführlicher Saisonrückblick 2019/20 (u.a. mit einem Bildband zu allen 35 Pflichtspielen)

Ausblick auf 2021 (u.a. mit einem Interview mit Jahn Geschäftsführer Christian Keller)

Ab sofort für nur 18,89 Euro im Jahn Fan- und Onlineshop

Ab dem heutigen Freitag (04.12.) kann sich jeder Jahnfan sein persönliches Jahn Jahrbuch 2020 sichern. Für nur 18,89 Euro ist es im Jahn Fanshop im Jahnstadion Regensburg (heute von 10-16 Uhr) sowie im Jahn Onlineshop (www.ssv-jahnshop.de) zu finden. Eine Besonderheit gibt es für die ersten 100 Käufer: Sie können sich ihr Jahn Jahrbuch inklusive einer Widmung und Unterschrift eines Jahn Profis sichern.

Seit dem 1. Dezember bietet der Jahn Fanshop bis kurz vor Weihnachten (23. Dezember) zeitlich mehr Möglichkeiten für den Erwerb von Jahn Fanartikeln. Neben längeren Öffnungszeiten unter der Woche öffnet der Fanshop auch an zwei Samstagen im Dezember seine Pforten (05.12. und 19.12. von 10-14 Uhr).