SSV Jahn: Jahn-Neugeborenen-Set für Entbindungsstationen

Die Kinder der Familien aus Regensburg und der Region Ostbayern sind die Zukunft des SSV Jahn Regensburg. Deshalb möchte der Verein die Neugeborenen der frischgebackenen Eltern ab den ersten Augenblicken ihres Lebens mit dem kostenlosen Jahn Neugeborenen-Set, das ab dem 12. April 2021 in vier Kliniken der Region erhältlich sein soll, in der Jahn Familie herzlich willkommen heißen.

Auch die kleinsten Jahnfans sollen mit dem Fußballverein ihrer Heimatregion Ostbayern in Berührung kommen. Das neue, kostenlose Jahn Neugeborenen-Set beinhaltet deshalb neben einem Jahn Lätzchen auch einen Jahn Waschlappen, einen Jahn Baby-Löffel, eine Jahn Messlatte und viele weitere wechselnde Produkte wie zum Beispiel ein HiPP Pflegeöl.

Um das Paket abzurunden und ein herzliches Willkommen auszusprechen, erhalten die Eltern mit dem Paket auch eine Jahn Grußkarte. Die Verpackung des Jahn Neugeborenen-Sets wurde so entworfen, dass sie nach dem Auspacken als Überzug für herkömmliche Kosmetikboxtücher nachhaltig wiederverwendet werden kann.

Zu den teilnehmenden Kliniken, in denen das Jahn Neugeborenen-Set ab 12. April verschenkt wird, zählt die Klinik St. Hedwig – Barmherzige Brüder Regensburg, das St. Josef – Caritas Krankenhaus in Regensburg, das St. Elisabeth – Barmherzige Brüder Klinikum in Straubing sowie das St. Barbara – Barmherzige Brüder Klinikum in Schwandorf.

„Nichts ist dauerhafter und beständiger als das, was einem in die Wiege gelegt wurde. Wir freuen uns sehr, zusammen mit den teilnehmenden Kliniken einen Weg gefunden zu haben, den frischgebackenen Eltern der Region unsere Glückwünsche in Form des Jahn Neugeborenen-Sets zu übermitteln“, erklärt Hans Rothammer, Vorstandsvorsitzender des SSV Jahn Regensburg e.V., zum neugeschaffenen Angebot und fügt hinzu: „Der SSV Jahn möchte als Botschafter für die Region Ostbayern auch seinem pädagogischen Auftrag nachkommen und durch aktives und bewegungsreiches Miteinander Kindern jedes Alters vielfältige Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung bieten. Deshalb wollen wir bereits den jüngsten Jahnfans und Neugeborenen die Möglichkeit geben, Teil der Jahn Familie zu sein.“

Kinder im Alter von 0-5 Jahren können im Rahmen der Mitgliedschaft „Jahn Minis“ bereits von vielen Vorteilen rund um den SSV Jahn profitieren. Neben einem exklusiven Willkommenspaket dürfen sich die „Jahn Minis“ über das Jahr hinweg zum Beispiel auf altersgerechte Veranstaltungen wie gemeinsame Eltern-Kind Bastelaktionen und Besuche von Jahni freuen. Informationen zur „Jahn Kinderwelt“ können unter www.ssvjahn.de/kinderwelt abgerufen werden.

SSV Jahn Regensburg/MB