SSV Jahn: Infos zum Kartenvorverkauf 2019

Noch in diesem Jahr gehen im Jahn Fan- und Onlineshop zwei Angebote in den Verkauf: die Rückrunden-Dauerkarte und der Jahn Dreierpack. Letzteren können sich Fans bereits ab Donnerstag sichern. Die Einzelspiele ab dem Heimspiel gegen den SC Paderborn gehen aufgrund der ausstehenden Terminierung erst Anfang 2019 in den Verkauf.

Die Rückrunde der Saison 2018/19 wirft ihren Schatten mit vielen attraktiven Heimspielen voraus. Jahnfans können sich ihren Stammplatz für die zweite Hälfte der Spielzeit bereits jetzt sichern. Dafür bietet der SSV Jahn zwei Sonderprodukte.

Jahn Dreierpack:

Mit dem Jahn Dreierpack geht am morgigen Donnerstag ein Angebot in den Verkauf, mit dem Jahnfans ihren festen Platz für den Start in 2019 (SC Paderborn, Arminia Bielefeld und Hamburger SV) buchen können. Die wichtigsten Informationen zum Jahn Dreierpack:

Freier Verkauf (kein Vorkaufsrecht für Mitglieder o.ä.) von 29.11. (ab 10 Uhr) bis 09.12. (bis 23.59 Uhr) nach Verfügbarkeit

Kauf ausschließlich über Jahn Fan- und Onlineshop (inklusive kostenfreier Abholung im Jahn Fanshop) möglich

Angebot stark limitiert (je 250 Karten auf Netto Tribüne und Hans Jakob Tribüne, 50 Plätze im Familienblock)

Kauf von maximal vier Paketen pro Person möglich

Ersparnis von einem „halben Spiel“ im Vergleich zum Tageskartenverkauf in den Kategorien Normalzahler & ermäßigt

Rückrunden-Dauerkarte:

Direkt im Anschluss an die Verkaufsphase für den Jahn Dreierpack, können sich Jahnfans auch ihre Rückrunden-Dauerkarte sichern. Alle Informationen hierzu:

Kauf ausschließlich über Jahn Fan- und Onlineshop (inklusive kostenfreier Abholung im Jahn Fanshop) möglich

Freier Verkauf (kein Vorkaufsrecht für Mitglieder o.ä.) von Dienstag, 11.12. (ab 10 Uhr), bis einschließlich 08.02.2019 nach Verfügbarkeit

Ersparnis von bis zu einem Spiel im Vergleich zum Tageskartenverkauf

Verkauf Einzelspiele 2019:

Aufgrund der noch ausstehenden zeitgenauen Terminierung durch die DFL gehen die ersten Spiele 2019 erst Anfang des neuen Jahres in den Verkauf. Informationen hierzu folgen rechtzeitig vorab.