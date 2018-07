SSV Jahn gewinnt Testspiele gegen Zwickau und Unterhaching

Der SSV Jahn Regensburg hat am Wochenende zwei Testspiele gewonnen.

Bereits am Freitagabend siegte die Jahnelf mit 1:0 in Steinsberg gegen den FSV Zwickau. Den goldenen Treffer erzielte Jann George per Elfmeter in der zweiten Halbzeit. Einen Tag später bezwang die Elf von Achim Beierlorzer in Natternberg die SpVgg Unterhaching ebenfalls mit 1:0. Den Siegtreffer beim zweiten Test des Wochenendes erzielt Marco Grüttner. Nächste Woche gibt es noch ein letztes Freundschaftsspiel gegen den SV Sandhausen. Am 04. August beginnt die Saison zu Hause gegen den FC Ingolstadt 04.