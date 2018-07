SSV Jahn gewinnt Testspiele gegen Schweinfurt und Cham

Im Kolpinghaus wurden am Abend die Sportlerinnen und Sportler des Jahres 2017 geehrt. Das sind die Sieger in den jeweiligen Kategorien: Sportlerin: Julia Görges (Tennis) …

Im Kolpinghaus wurden am Abend die Sportlerinnen und Sportler des Jahres 2017 geehrt. Das sind die Sieger in den jeweiligen Kategorien: Sportlerin: Julia Görges (Tennis) …

Ostbayerns Sportler des Jahres geehrt Im Kolpinghaus wurden am Abend die Sportlerinnen und Sportler des Jahres 2017 geehrt. Das sind die Sieger in den jeweiligen Kategorien: Sportlerin: Julia Görges (Tennis) …

Ostbayerns Sportler des Jahres geehrt Im Kolpinghaus wurden am Abend die Sportlerinnen und Sportler des Jahres 2017 geehrt. Das sind die Sieger in den jeweiligen Kategorien: Sportlerin: Julia Görges (Tennis) …

Ostbayerns Sportler des Jahres geehrt Im Kolpinghaus wurden am Abend die Sportlerinnen und Sportler des Jahres 2017 geehrt. Das sind die Sieger in den jeweiligen Kategorien: Sportlerin: Julia Görges (Tennis) …