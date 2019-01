SSV Jahn: erstes Jahn-Fanmobil vorgestellt

Wenige Tage vor dem Start in die Restrückrunde gegen den SC Paderborn (Heimspiel am Mitt-woch, 30.01., Anstoß 18.30 Uhr) hat der SSV Jahn am Donnerstagnachmittag sein neues Jahn Fanmobil offiziell in Betrieb genommen. Jahnfans finden dort künftig alles, was ihr Herz begehrt – und das nicht nur rund um Heimspiele, sondern auch bei ausgewählten Auswärtsspielen sowie bei verschiedenen Veranstaltungen in der gesamten Region. Konzipiert und umgesetzt wurde das Jahn Fanmobil in Zusammenarbeit mit dem Stern-Center Regensburg.

Um Punkt 14 Uhr war es so weit. Das erste Jahn-Fanmobil bog auf den Vorplatz der Continental Arena ein und wurde unweit des Jahn-Fanshops erstmals der Öffentlichkeit vorgeführt. Die neue Verkaufsstelle wird künftig ein wichtiger Bestandteil der verschiedenen Aktivitäten des SSV Jahn: „Die Inbetriebnahme unseres eigenen Jahn Fanmobils ist ein weiterer, kleiner Meilen-stein in der Weiterentwicklung des SSV Jahn. Das Jahn Fanmobil erlaubt uns den Fans Services anzubieten, die es bislang so nicht gab – und das zu Gelegenheiten, bei denen es bis dato nicht möglich war.“, erklärt Cornelius Knappe, Leiter Vermarktung Privatkunden des SSV Jahn.

Das Jahn Fanmobil wird ab sofort ein vollwertiges Mitglied des ohnehin stark anwachsenden Netzwerkes an Jahn-Verkaufsstellen in der Region. Schon jetzt haben Fans die Möglichkeit Karten und teilweise auch Fanartikel in externen Shops in ganz Ostbayern zu erwerben. Mit dem neuen Fahrzeug hat der SSV nun eine flexible Erweiterungsoption, die umfangreich genutzt werden soll: Bei verschiedenen Jahn Veranstaltungen, zum Beispiel im Zuge der Jahn Fußballschule oder bei Testspielen in der Region wird das Fanmobil fester Bestandteil sein. Darüber hinaus wird der Jahn mit seinem Fanmobil auch bei vielfältigen gesellschaftlichen Veranstaltungen in der Region Präsenz zeigen, unter anderem bei verschiedenen Festen und Festivals. Sein Debüt erlebt das Jahn Fanmobil schon am kommenden Montag. Dann wird es bei der Filial-Aktion von Hauptsponsor Netto Marken-Discount im Zuge der Jahn Landkreistage in Straubing-Bogen vor Ort sein (Infos unter www.ssv-jahn.de).

Das Jahn Fanmobil stellt auch eine Erweiterung der langjährigen Zusammenarbeit mit Klassik Partner Stern-Center Regensburg dar. Das Gefährt ist ein Mercedes „Sprinter“ der neuesten Generation und verfügt über eine umfangreiche technische Ausstattung, die Jahnfans unter anderem den Kauf von Tageskarten, verschiedenen Fanartikeln sowie den Abschluss von Mitgliedschaften oder die Anmeldung zur Jahn-Fußballschule ermöglicht. Auch der notwendige Innenausbau sowie die hochwertige Folierung im rot-weißen Jahn-Stil wurde vom Jahn Klassik Partner und dessen Dienstleistern umgesetzt. Auch Jörg Schlegel, Geschäftsführer des Stern-Centers, ließ es sich nicht nehmen bei der offiziellen Vorstellung des gemeinsamen Herzensprojektes vor Ort zu sein: „Wir sind begeistert vom Ergebnis und freuen uns, dass das Jahn Fanmobil heute auch denen präsentiert werden kann, für die wir es gemeinsam mit dem SSV Jahn umgesetzt haben: den Jahnfans. Ich bin überzeugt davon, dass diese Innovation eine große Berei-cherung für den Jahn und seine Fans wird.“

