SSV Jahn: Das Erfolgsjahr 2017 in Buchform

Seit heute Nachmittag können sich alle Jahnfans ein ganz besonderes Buch sichern: „Das Jahn Jahr 2017 – Sensationsaufstieg für Regensburg und Ostbayern“ gewährt exklusive Einblicke in die Tage rund um die beiden Relegationsspiele gegen den TSV 1860 München. Neben knapp 70 Seiten mit bislang unveröffentlichtem Bildmaterial liefert das Buch weitere interessante Inhalte, wie etwa eine geschichtliche Einordnung des Aufstieges. Für 19,95 Euro ist das ideale Weihnachtsgeschenk für jeden Jahnfan ab sofort im Jahn Fan-und Onlineshop (www.ssv-jahnshop.de) erhältlich.

Der größte Tag der langen Jahn Historie – nicht wenige vertreten die Meinung, dass dieser gerade einmal ein knappes halbes Jahr zurückliegt. Erst zum vierten Mal stieg der SSV am 30. Mai 2017 in die eingleisige 2. Bundesliga auf – und das in einer atemberaubenden Relegation gegen den TSV 1860 München. 15.000 Fußballfans hatten das Hinspiel in der ausverkauften Continental Arena gesehen, über 60.000 – darunter mehr als 6.000 Regensburger – machten das Rückspiel in München zu einem unvergesslichen Erlebnis. Immerhin hatte die Jahnelf nie zuvor vor einer solchen Kulisse gespielt.

Medientag am Kaulbachweg, letzte Vorbereitungen im Spielertunnel, Siegestaumel auf dem Rasen und in der Mannschaftskabine – das Jahn Jahrbuch 2017 stellt die Tage rund um die Relegation in den Mittelpunkt. Dabei liefert es mit bildgewaltigen Impressionen von Fotograf Simon Gehr faszinierende und ungeahnte Einblicke – immer ganz nah an den Protagonisten. Zudem werfen auch die Jahn Profis selbst einen Blick zurück. Oli Hein & Co. gewähren mit emotionalen, handschriftlich festgehaltenen Zeilen, Einblicke in ihr Seelenleben. Marvin Knoll und Marco Grüttner zieren jubelnd den Titel: „Ich bin total begeistert von dem Buch und habe es mir sofort für mich und meine Familie geholt. Auf jeder Seite kommen die Emotionen wieder hoch. Ich werde es noch ganz oft zur Hand nehmen, um mich an das zu erinnern, was wir an diesem Tag alle gemeinsam geschafft haben. Für mich vergrößert das den Ansporn das Geschenk 2. Liga zu schützen nur noch mehr“, sagt Jahn-Kapitän Grüttner.

120 Seiten umfasst „Das Jahn Jahr 2017 – Sensationsaufstieg für Regensburg und Ostbayern“. Es bietet neben der angesprochenen Bilderstrecke zur Relegation auch einen ausführlichen Rückblick auf die Saison 2016/17 sowie eine historische Einordnung des Erfolgs. Das Jahn Jahrbuch erscheint im Battenberg-Gietl-Verlag und wurde von Jahn Partner antrieb360 gelayoutet. Es wird rund um das kommende Heimspiel gegen den MSV Duisburg am 25. November (Anstoß 13 Uhr) offiziell und ausführlich vorgestellt. Bereits jetzt kann es aber für 19,95 Euro im Jahn Fanshop in der Continental Arena gekauft oder ganz bequem über den Onlineshop bestellt werden. Auch viele regionale Buchläden haben das Buch bereits in ihrem Sortiment.

(Fotoquelle: SSV Jahn Regensburg)