Sparda-Bank unterstützt Projekt Schulfrühstück in Ostbayern

Für das laufende Schuljahr unterstützte der Gewinnsparverein der Sparda-Bank Ostbayern e.V. das „denkbar Schulfrühstück“ der BLLV-Kinderhilfe e. V. erstmals mit einer Spende in Höhe von 41.411 Euro. An 13 Grund-, Mittelund Förderschulen in Ostbayern wurde damit ein Schulfrühstück ermöglicht. 500 Kinder in der Region erhielten auf diese Weise regelmäßig ein gesundes und vielfältiges Frühstück. Nun, gegen Ende eines vor allem in der zweiten Hälfte ganz besonderen Schuljahres, zogen die Beteiligten ein vorläufiges Fazit. Michael Gruber, Vorstandsvorsitzender der Sparda-Bank Ostbayern eG, begrüßte dazu am Donnerstag Sieglinde Stanzl, Projektleiterin von „denkbar“ sowie Projektmitarbeiterin Gabriele Mock.

Jedes fünfte Kind in Bayern muss hungrig in die Schule gehen – ohne Frühstück und oft auch ohne Pausenbrot. Dabei fällt das Lernen mit knurrendem Magen besonders schwer. Mit dem Projekt „denkbar Schulfrühstück“ wirkt der Bayerische Lehrer- und Lehrerinnenverband (BLLV) dem Missstand entgegen. „Mit der großartigen Spende des Gewinnsparvereins der Sparda-Bank Ostbayern konnten wir in diesem Schuljahr 500 Kindern an 13 Schulen mit einem Frühstück einen guten Start in den Tag ermöglichen. Herzlichen Dank im Namen der Kinder“, so Sieglinde Stanzl.

Durch die Spende konnten zahlreiche Frühstücksprojekte, deren Fortbestand unsicher war, auch in diesem Schuljahr fortgeführt werden. „Kinder und Jugendliche liegen uns am Herzen. Leider ist es offensichtlich so, dass nicht alle Kinder gut versorgt in der Schule ankommen. Das Projekt der BLLV-Kinderhilfe ist daher bei uns sofort auf offene Ohren gestoßen und wir haben die Unterstützung gerne zugesagt“, erklärte Michael Gruber. „Die Kinder erhalten nicht nur ein gesundes Frühstück, sondern erleben, dass sich jemand um sie kümmert. Das ist vielleicht sogar genauso wichtig.“

Gleichzeitig dankte er den Initiatoren des Projektes wie auch den Mitgliedern des Gewinnsparvereins. „Ohne unsere Kundinnen und Kunden, die mit ihren Gewinnsparlosen die Spenden erst ermöglichen, wäre eine derartige Unterstützung nicht machbar. Vielen Dank für Ihr Engagement!“, so Gruber.

Nachhaltiger lernen

Hungrigen Kindern etwas beizubringen, ist für die Lehrkräfte sehr schwierig. Sie sind unruhig und abgelenkt, können sich nicht auf die Aufgaben konzentrieren. Ein ausgewogenes Frühstück steigert die Erinnerungsleistung und die Aufmerksamkeit. Wird es ausgelassen, entsteht eine Nährstofflücke, die auch mit den späteren Mahlzeiten nicht auszugleichen ist. Ziel des Frühstücks ist es, Bildungsnachteile auszugleichen und den Kindern jeden Morgen einen Start in den Schulalltag zu sichern, der es ihnen ermöglicht mit Freude zu lernen und sich zu wissbegierigen Menschen zu entwickeln, die ihr Leben selbst meistern können.

Gemeinschaftliches Essen fördert soziale Kompetenzen

Die gesteigerte Aufmerksamkeit im Unterricht ist nicht der einzige positive Nebeneffekt des „denkbar Schulfrühstücks“. An vielen Frühstücksschulen helfen die Kinder am Morgen bei der Vorbereitung des Frühstücks. Am Frühstückstisch gelten Regeln des sozialen Miteinanders. Die gemeinsame Mahlzeit fördert die Kommunikation und dient der Integration. Kinder lernen fürsorglich miteinander umzugehen. Oftmals ist ihnen die Situation eines gemeinsamen Essens gar nicht mehr vertraut.

Frühstücken bedeutet nicht nur Versorgung mit Nährstoffen. Die liebevolle Betreuung der Frühstückslotsen gibt den Kindern auch die emotionale Geborgenheit, die sie so dringend brauchen. Mit dem „denkbar Schulfrühstück“ unterstützt der Gewinnsparverein der Sparda-Bank Ostbayern e.V. ein Projekt, das sich für die Kleinsten unserer Gesellschaft stark macht. Die Kinder genießen die gemeinsame Mahlzeit und eignen sich nebenbei auch noch wichtige Werte des Zusammenlebens an. Diese Schulen wurden im Schuljahr 2019/2020 durch das Projekt unterstützt:

Sonderpädagogisches Förderzentrum (SFZ) Sulzbach-Rosenberg

SFZ Eschenbach

Theo-Betz-Grundschule Neumarkt/Oberpfalz

Grund- und Mittelschule Deining

Grundschule Parsberg

Mittelschule Teublitz

Kreuzbergschule Schwandorf

Förderzentrum Eduard-Staudt-Schule Kelheim/Thaldorf

SFZ Michael-Atzesberger-Schule Hauzenberg

SFZ Schule am Weinberg Regen

Grundschule Neustadt/Donau

Grund- und Mittelschule Bad Griesbach

Mittelschule Hengersberg

Pressemitteilung/MF