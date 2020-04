Söder lehnt Verkürzung der Sommerferien erneut ab

Weitere Nachrichten zum Thema

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder ist derzeit fast täglich in den Schlagzeilen. Erst vor wenigen Tagen hatte der Bayerische Einzelhandel die verzögerten Ladenöffnungen im Freistaat kritisiert - fast zur gleichen Zeit war aber auch bekannt geworden, dass der Ministerpräsident auch in ganz Deutschland so beliebt ist, wie noch nie. Laut Nachrichtenmagazin Focus hat Söder in dieser Woche bei einer repräsentativen Umfrage einen Zustimmungswert von 163 Punkten erhalten - und liegt damit vor allen anderen bekannten Politikern in Deutschland.