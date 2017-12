Söder: Bayern kann noch besser werden

Zum vorletzten Mal in diesem Jahr kommt am Dienstag (9.15 Uhr) das bayerische Kabinett zusammen: Auf der Tagesordnung stehen unter anderem der künftige Kampf gegen den …

Zum vorletzten Mal in diesem Jahr kommt am Dienstag (9.15 Uhr) das bayerische Kabinett zusammen: Auf der Tagesordnung stehen unter anderem der künftige Kampf gegen den …

Bayern: Kabinett berät über Schuldnerberatung und Kampf gegen Rechtsextreme Zum vorletzten Mal in diesem Jahr kommt am Dienstag (9.15 Uhr) das bayerische Kabinett zusammen: Auf der Tagesordnung stehen unter anderem der künftige Kampf gegen den …

Bayern: Kabinett berät über Schuldnerberatung und Kampf gegen Rechtsextreme Zum vorletzten Mal in diesem Jahr kommt am Dienstag (9.15 Uhr) das bayerische Kabinett zusammen: Auf der Tagesordnung stehen unter anderem der künftige Kampf gegen den …

Bayern: Kabinett berät über Schuldnerberatung und Kampf gegen Rechtsextreme Zum vorletzten Mal in diesem Jahr kommt am Dienstag (9.15 Uhr) das bayerische Kabinett zusammen: Auf der Tagesordnung stehen unter anderem der künftige Kampf gegen den …

Die Bundestagsabgeordnete Marianne Schieder (SPD) aus der Oberpfalz darf sich über eine neue Aufgabe freuen. Am Montag (4.12) wurde in der SPD-Bundestagsfraktion ein neuer …

Die Bundestagsabgeordnete Marianne Schieder (SPD) aus der Oberpfalz darf sich über eine neue Aufgabe freuen. Am Montag (4.12) wurde in der SPD-Bundestagsfraktion ein neuer …

Berlin: Marianne Schieder (SPD) freut sich auf neue Aufgabe Die Bundestagsabgeordnete Marianne Schieder (SPD) aus der Oberpfalz darf sich über eine neue Aufgabe freuen. Am Montag (4.12) wurde in der SPD-Bundestagsfraktion ein neuer …

Berlin: Marianne Schieder (SPD) freut sich auf neue Aufgabe Die Bundestagsabgeordnete Marianne Schieder (SPD) aus der Oberpfalz darf sich über eine neue Aufgabe freuen. Am Montag (4.12) wurde in der SPD-Bundestagsfraktion ein neuer …

Berlin: Marianne Schieder (SPD) freut sich auf neue Aufgabe Die Bundestagsabgeordnete Marianne Schieder (SPD) aus der Oberpfalz darf sich über eine neue Aufgabe freuen. Am Montag (4.12) wurde in der SPD-Bundestagsfraktion ein neuer …