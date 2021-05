Sinzing: Aquaplaning sorgt für Unfälle in der Oberpfalz

Aufgrund von heftigen Regenschauern sind in der Oberpfalz am Sonntagmittag mehrere Unfälle passiert – wahrscheinlich wegen zu hoher Geschwindigkeit und Aquaplaning. Auf der A3 bei Sinzing zwischen den Anschlussstellen Sinzing und Nittendorf krachten drei Autos ineinander. Es wurden fünf Menschen, darunter zwei Kinder, verletzt. Außerdem passierte im Rückstau ein Unfall mit zwei Fahrzeugen.

Auch im Landkreis Neumarkt ist es zu mehreren Unfällen gekommen. Ein 40-jähriger Autofahrer kam wegen nicht angepasster Geschwindigkeit und Aquaplaning am Sonntag von der Fahrbahn ab, wie die Polizei mitteilte. Sein Auto überschlug sich und blieb in einer Baumgruppe am Abhang hängen. Der Mann verletzte sich dabei mittelschwer. Im Rückstau kam es zu einem weiteren Unfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen.

dpa/vifogra/MH