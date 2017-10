Simpering: Feuerwehr musste Zimmerbrand in einem Hotel löschen

In einem Hotelzimmer in Simpering (Landkreis Cham) brach am Abend des 12. Oktober ein Feuer aus. Nachdem Gästen der Brandgeruch aufgefallen war, bemerkten eine Angestellte und ein Gast im ersten Obergeschoss Rauch, der aus der Tür eines Gästezimmer drang. Während ein erster Löschversuch scheiterte, informierte die Angestellte die Einsatzkräfte. Mehrere Landkreisfeuerwehren wurden an den Ort des Geschehens gerufen, der Brand konnte gezielt gelöscht werden. Ein Gast hatte sich beim Löschversuch leicht verletzt, sonst ging der Zimmerbrand relativ glimpflich aus- zumal das Löschwasser auch wieder abgesaugt werden konnte, um größere Schäden am Gebäude zu vermeiden.