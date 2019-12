Silvester 2019: Geänderter RVV Fahrplan

Am 31. Dezember 2019 fahren die RVV-Busse nach dem für Samstag gültigen Fahrplan. Zwischen 23.15 Uhr (letzte Abfahrt ab HBF/Albertstraße) bzw. 23.45 Uhr (letzte Ankunft an der Haltestelle HBF/Albertstraße) und 00.30 Uhr verkehren keine Busse. Ab 0.30 Uhr sind die RVV-Nachtbusse im Einsatz.

Nachtbus-Linien im Stadtgebiet Regensburg

Abfahrten an der Haltestelle HBF/Albertstraße:

Die Nachtbusse der Linien N1, N2, N3, N6 und N7 fahren zwischen 00.30 Uhr bis 4.30 Uhr an der Albertstraße ab. Die Busse der Linie N4 verkehren wie gewohnt von 01.00 Uhr bis 4.00 Uhr ab HBF/Albertstraße.

Für die Silvesternacht hat das Stadtwerk.Mobilität im Auftrag der Stadt Regensburg zusätzliche Fahrten geplant:

Auf den Linien N3 (Uni, Karl-Stieler-Straße, Graß/Oberisling, Klinikum) und N7 (Kumpfmühl, Klenzestraße, Königswiesen Süd, Pentling, Klinikum) werden Fahrten im 30-Minuten-Takt angeboten, d. h. um 1.00 Uhr, 2.00 Uhr, 3.00 Uhr und 4.00 Uhr fahren speziell an Silvester zusätzlich Busse der Nachtlinien N3 und N7 an der Haltestelle HBF/Albertstraße ab.

Das Platzangebot wird ebenfalls ausgebaut:

Auf allen städtischen Nachtbus-Linien werden an Silvester Gelenkbusse im Einsatz sein, um dem zu erwartenden Fahrgastaufkommen gerecht zu werden.

Nachtbus-Linien in die Nachbarorte (Neukareth/Lappersdorf, Pentling und Tegernheim)

Die Busse der Nachtlinie N1 fahren bis 04.30 Uhr stündlich in den Lappersdorfer Ortsteil Neukareth. Mit der Linie N7 erreichen Fahrgäste Pentling bis 04.30 Uhr im 30-Minuten-Takt.

Nachtschwärmer-Angebot für die Region

Die Nachtbus-Linien N5, N13, N16, N21/24, N23, N26/27, N28, N30/33, N34 und N41 verbinden wie gewohnt Regensburg und die Region mit Fahrten gegen 1.35 Uhr ab HBF Regensburg.

Umleitungen im Bereich Thundorfer Straße, Keplerstraße und Eiserne Brücke ab 22.00 Uhr bis 5.30 Uhr.

Wegen der zu erwartenden Verkehrsbehinderungen am 31.12.2019 im Bereich Thundorferstraße, Keplerstraße und Eiserne Brücke werden die nachfolgenden RVV-Linien ab 22.00 Uhr bis Betriebsschluss wie folgt umgeleitet:

Die Linie 1 wird zwischen HBF/Albertstraße und Taxisstraße in beiden Fahrtrichtungen über die Haltestellen Bismarckplatz und Justizgebäude umgeleitet. Zusätzliche Halte in Fahrtrichtung Pommernstraße sind Fritz-Fend-Straße und Hauptbahnhof – Steig 9. Die Haltestellen Arnulfsplatz, Keplerstraße, Fischmarkt, Thundorferstraße und Dachauplatz können nicht bedient werden.

Die Linie 2 wird zwischen HBF/Albertstraße und Justizgebäude über die Margaretenstraße bzw. Bahnhofstraße umgeleitet (in Fahrtrichtung Schwabenstraße mit zusätzlichem Halt an den Haltestellen Fritz-Fend-Straße und Hauptbahnhof). Bitte beachten Sie, dass die Busse der Linie 2 in Fahrtrichtung Schwabenstraße an der Haltestelle Justizgebäude abweichend die Halteposition in der Fritz-Fend-Straße bedienen. Die Haltestellen Bismarckplatz, Arnulfsplatz, Keplerstraße, Fischmarkt, Thun­dorferstraße und Dachauplatz können nicht bedient werden.

Die Linie 4 wird ab Weichs-DEZ über die Haltestellen Weißenburgstraße, Stobäusplatz, Ernst-Reuter-Platz zum HBF/Albertstraße (Steig E) bzw. Hauptbahnhof (Steig 15) umgeleitet (in beiden Fahrtrichtungen). Die Haltestellen Arnulfsplatz, Keplerstraße, Fischmarkt, Thundorferstraße, Eiserne Brücke und Wöhrdstraße/Jugendherberge können nicht bedient werden.

Die Linie 11 wird zwischen HBF/Albertstraße und Ostdeutsche Galerie in beiden Fahrtrichtungen über die Haltestellen Bismarckplatz und Justiz­ge­bäude umgeleitet. Zusätzliche Halte in Fahrtrichtung Burgweinting, Hermann-Höcherl-Straße sind Fritz-Fend-Straße und Hauptbahnhof –Steig Steig 9. Die Haltestellen Arnulfsplatz, Keplerstraße, Fischmarkt, Thun-dorferstraße und Dachauplatz können nicht bedient werden.

Die Nachtbuslinie N1 wird zwischen Dachauplatz und Weichs-DEZ über die Haltestellen Gabelsbergerstraße und Weißenburgstraße geführt. Bitte beachten Sie, dass die Busse in Fahrtrichtung Pommernstraße am Dachauplatz abweichend vom Steig 1 und in Fahrtrichtung HBF/Albert-straße vom Steig 5 abfahren. Die Haltestellen Museum der Bayerischen Geschichte, Eiserne Brücke und Wöhrdstraße/Jugendherberge können nicht bedient werden.

Die Nachtbuslinie N6 wird zwischen HBF/Albertstraße und Ostdeutsche Galerie bzw. Taxisstraße über die Haltestellen Justizgebäude und Bismarckplatz (in Fahrtrichtung HBF/Albertstraße zusätzlich über die Haltestellen Fritz-Fend-Straße und Hauptbahnhof – Steig 9) umgeleitet.

Die Nachtbuslinie N7 wird zwischen Bismarckplatz und HBF/Albertstraße über die Margaretenstraße bzw. Bahnhofstraße umgeleitet (mit zusätzli­chem Halt an den Haltestellen Fritz-Fend-Straße und Hauptbahnhof – Steig 9 in Fahrtrichtung HBF/Albertstraße).

Die Linie 12 wird zwischen den Haltestellen Weichs-DEZ und Dachauplatz in beiden Richtungen über die Nibelungenbrücke und Minoritenweg umgeleitet. Die Haltestellen Eiserne Brücke, Wöhrdstraße/ Judenherberge und Museum der Bayerischen Geschichte können nicht bedient werden. Ersatzhaltestellen sind Weißenburgstraße (in der Adolf-Schmetzer-Straße), Gabelsbergerstraße und Dachauplatz

Die Linie 13 fährt in beiden Fahrtrichtungen über Ernst-Reuter-Platz, Stobäusplatz und Weißenburgstraße. Die Haltestellen Dachauplatz, Museum der Bayerischen Geschichte, Eiserne Brücke und Wöhrdstraße können nicht bedient werden. Die Fahrt um 01:30 Uhr ab Arnulfsplatz beginnt um 01:35 Uhr ab HBF/Albertstraße.

Fahrplanänderungen für den Zeitraum vom 23.12.2019 bis 03.01.2020:

Bitte beachten Sie, in den kommenden zwei Ferienwochen wird das Angebot im städtischen Busverkehr aufgrund der zu erwartenden geringen Nachfrage an den folgenden Werktagen reduziert.

Montag, 23.Dezember

Freitag, 27.Dezember

Donnerstag, 02.Januar

Freitag, 03.Januar

An den Wochenenden sowie an den Feiertagen gelten weiterhin die bekannten Feiertags- und Wochenendfahrpläne.

Die Änderungen im Detail:

Linie 1 und 2: statt im 10-Minuten-Takt verkehren die Busse von 06:00 Uhr bis 19:00 Uhr im 15-Minuten Takt.

Linie 4: die Busse der Linie 4 verkehren nur im Streckenabschnitt zwischen Wutzlhofen und Arnulfsplatz. Für Ziele zwischen Arnulfsplatz und Universität nutzen Sie bitte alternativ die Busse der folgenden Linien:

Ziele zwischen Arnulfsplatz und Lilienthalstraße: Linie 1

Ziele zwischen Dechbetten und Nibelungenstraße: Linie 10

Die Haltestellen Wolfgangschule Nord erreichen Sie alternativ mit der Linie 2,

Die Haltestelle Universität ab Weichs/DEZ mit der Linie 3

Linie 5: Zwischen Hauptbahnhof und Schwabelweis verkehren die Busse von 05:00 Uhr bis 20:00 Uhr nur im 20-Minuten-Takt statt 10-Minuten-Takt.

Linie 6: Zwischen Roter-Brach-Weg und Hauptbahnhof verkehren die Busse von 06:00 Uhr bis 17:00 Uhr nur im 20-Minuten-Takt statt im 10-Minuten-Takt

Linie 10: Zwischen an der Irler Höhe und Königswiesen verkehren die Busse von 06:00 Uhr bis 18:00 Uhr nur im 15-Minuten-Takt statt im 10-Minuten-Takt

Linie 77: Zwischen Pommernstraße und Haslbach verkehren die Busse im 30-Minuten-Takt.

Pressemitteilung RVV