Siegenburg: Sachbeschädigung durch Graffiti

Durch einen bisher unbekannter Täter kam es in der Zeit von 02.04.18, 21.00 Uhr bis 03.04.18, 07.00 Uhr an drei Örtlichkeiten in Siegenburg zu Sachbeschädigungen durch Graffiti.

In der Otto-Schmidmayer-Straße wurde die Außenfassade eines Verbrauchermarktes, ein Unterstand für Einkaufswägen und ein Altkleidercontainer mit roter Farbe verunstaltet. Hier wird der Schaden auf ca. 2000,– Euro geschätzt. Eine Wand der Grund- und Mittelschule in der Antoniusstraße wurde vom selben Täter mit roter und schwarzer Farbe besprüht. Schaden hier, ca. 1000,– Euro. In der Hopfenstraße wurde die Wand eines Verbrauchermarktes zum Ziel des Täters, hier entstanden ca. 100,– Euro Schaden.

Hinweise bitte an die Polizei Mainburg unter der Tel-Nr. 08751/8633-0.

Foto: Symbolbild

PM/MF