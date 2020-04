Siegenburg: 25-Jährige randaliert in Supermarkt

Am Freitagnachmittag hat eine 25-Jährige in einem Supermarkt in Siegenburg randaliert. Sie hat dabei sogar eine Dose nach einer Verkäuferin geworfen und die Polizisten beleidigt

Am Freitagnachmittag (24.04.20) wurde eine Streife gegen 16 Uhr zu einem Supermarkt in der Hopfenstraße gerufen.

Dort hatte eine 25-jährige Frau aus Neustadt eine Angestellte verletzt und eine Dose nach ihr geworfen. Bei der Festnahme durch die Streife beleidigte sie die eingesetzten Beamten.

Nach kurzem Gewahrsam wurde die Frau an ihre Angehörigen übergeben.

Polizeimeldung PI Siegenburg