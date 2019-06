Sichtung: SSV Jahn sucht Torwart-Talente

Am Donnerstag, den 20.06.19, sucht die Jahnschmiede im Rahmen eines Sichtungstages nach talentierten Torhütern aus der Region (Beginn 9.30 Uhr). Die größten Talente haben die Chance, schon in der Saison 2019/20 in den jeweiligen U-Teams des Jahn Nachwuchsleistungszentrums Jahnschmiede zu spielen.

Die Jahnschmiede, Nachwuchsleistungszentrum des SSV Jahn, geht auf die Suche nach neuen Talenten auf der Torwartposition. Am Donnerstag, 20.06., können sich Torhüter aus ganz Ostbayern bei einem Sichtungstraining beweisen. Unter der Leitung der sportlich Verantwortlichen der Jahnschmiede und mehreren Jahn Torwart-Trainern, u.a. von Kristian Barbuscak (Torwart-Trainer Jahn Profis), werden neben praktischen Trainingseinheiten auch theoretische Grundlagen des Torwartspiels analysiert und diskutiert. Wer die Trainer überzeugt, könnte sich schon ab der kommenden Saison das Jahn Trikot überstreifen und für eine der Mannschaften des SSV in der Jahnschmiede auflaufen. „Bei dem Torwart Sichtungstag erhalten wir einen besseren Überblick über die jungen Torhüter-Talente in unserer Region. Für die Spieler besteht an diesem Tag wiederum die Möglichkeit sich zu zeigen und zu erfahren, ob ein Wechsel zu einem höherklassigen Verein für ihre fußballerische Entwicklung ein sinnvoller Schritt sein kann“, beschreibt Christian Martin, Leiter der Jahnschmiede, den Talentsichtungstag.

Gesucht werden Torhüter der Jahrgänge 1998, 1999, 2000, 2001 & 2002. Der Sichtungstag findet am Trainingsgelände des SSV Jahn statt (Kaulbachweg 31, 93051 Regensburg). Die eingeladenen Teilnehmer dürfen dort am Donnerstag, den 20.06, von 9.30 bis 17 Uhr ihr Können unter Beweis stellen und erhalten zudem fachmännische Anleitung und interessante Einblicke.

Interessierte Torhüter können sich unter der E-Mail-Adresse talentsichtung(at)ssv-jahn.de anmelden. Im Anschreiben sollten folgende Informationen enthalten sein: Name, Adresse, Geburtsdatum, aktueller Verein und Kontaktdaten.