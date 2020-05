Sicherer Start in die Motorradsaison – Tipps der Oberpfälzer Polizei

Nach den Lockerungen der Corona-Beschränkungen sind jetzt auch Motorradtouren wieder zulässig. Die Polizei Oberpfalz gibt Tipps für einen sicheren Saisonstart.

Erst am 23. April 2020 verlor ein 34-jähriger Motorradfahrer bei Rieden im Landkreis Amberg-Sulzbach auf tragische Weise sein Leben. 509 Krad-Benutzer verletzten sich bei Verkehrsunfällen im Jahr 2019 in der Oberpfalz und darüber hinaus verloren vier Motorradfahrer ihr Leben. Auch wenn dies statistisch gesehen der niedrigste Stand seit 10 Jahren war, so kehrten vier Menschen nicht mehr nach Hause zurück. Jeder fünfte Verkehrstote in Bayern ist ein Motorradfahrer.

Während der Corona-Beschränkungen mussten bislang Ausfahrten mit dem Motorrad warten und viele Biker sehnten sich nach der jetzt beschlossenen Lockerung. Damit es jedoch zum nun beginnenden Saisonstart nicht zu Unfällen kommt, möchte die Oberpfälzer Polizei Motorradfahrenden wichtige Tipps und Hinweise an die Hand geben.

· Zu Saisonbeginn muss das Fahrzeug in technisch einwandfreiem Zustand sein, dazu zählen vor allem die Bereifung, Beleuchtung und die Bremsen am Motorrad. Grundsätzlich bietet sich die Überprüfung durch eine Fachwerkstatt an.

· Neben dem vorgeschriebenen Helm ist die richtige Kleidung wichtig. Ist sie in Signalfarben gehalten, erhöht dies die Wahrnehmbarkeit für andere Verkehrsteilnehmer. Auch Hände und Füße sollten durch Handschuhe und geeignetes Schuhwerk geschützt sein.

· Lassen Sie es langsam angehen! Fahren mit nicht angepasster oder überhöhter Geschwindigkeit ist die häufigste Unfallursache bei Motorradfahrern.

· Hohe Drehzahlen oder manipulierte Auspuffanlagen erzeugen extreme Lärmbelästigungen, die nicht nur störend, sondern auch gesundheitsschädlich sind.

· Wichtig ist weiterhin, die bestehende Kontaktbeschränkung und das Distanzgebot zu wahren, etwa bei einer Pause im Rahmen der Motorradtour.

Für die nunmehr beginnende Motorradsaison setzt das Polizeipräsidium Oberpfalz auch wieder die Kontrollgruppe (KG) Motorrad auf den Oberpfälzer Straßen ein. Die Polizisten sind sowohl fachlich als auch einsatztaktisch speziell für die Kontrollen von motorisierten Zweiradfahrern ausgebildet. Aufgabe dieser Kontrollgruppe ist neben der Geschwindigkeitsüberwachung, Manipulationen an Zweirädern aufzudecken sowie Lärmbelästigungen auf den Oberpfälzer Straßen zu reduzieren.

Das Polizeipräsidium Oberpfalz wünscht eine allzeit unfallfreie Fahrt.

Pressemitteilung Polizei Oberpfalz