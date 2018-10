Schwerer Raub in Regensburg

In den Morgenstunden des gestrigen Sonntags (21.10.) ist ein Mann – seinen Angaben zufolge – auf seinem Nachhauseweg in der Adolf-Schmetzer-Straße niedergeschlagen und beraubt worden.

Zwischen 3 Uhr und 09:30 Uhr, so der 31 Jährige, ist er am von einem Gegenstand am Kopf getroffen und verletzt worden, nachdem er zuvor drei ihm unbekannte Männer sah. Nachdem er wieder zu sich kam, habe ihn ein Autofahrer aufgenommen und in seiner Wohngegend nahe der Aufeldstraße abgesetzt.

Letztlich hat die Freundin den Verletzten dann in ein Krankenhaus gebracht. Laut Angaben des Geschädigten fehlen aus seiner Geldbörse 120 Euro.

Der Beraubte beschreibt die drei als Täter in Frage kommenden Männer wie folgt:

etwa 25 – 30 Jahre alt,

dunkle Haare

Dreitagebart

sportlicher Figur

dunklerer Hautteint

Fragen der Polizei

Wer hat im fraglichen Zeitraum im Bereich der Adolf-Schmetzer-Straße Personen bemerkt, die mit dem Vorfall in Zusammenhang stehen können?

Wer hat den Verletzten bemerkt?

Hinweise werden unter der Rufnummer 0941/506-2888 entgegen genommen.