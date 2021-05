Bei manchen Polizeimeldungen stutzt man beim Lesen erst einmal…

Am 08.05.2021 ging kurz nach Mitternacht die Mitteilung bei der PI Schwandorf ein, dass an einem Anwesen in der Egelseerstraße im Hofraum ein Kinderwagen brennen würde. Ein bislang unbekannter Täter hatte einen Kinderwagen im Freien angezündet. Der Kinderwagen wurde von Hand gelöscht. Es entstand ein Schaden von 50m €. Die PI Schwandorf bittet um sachdienliche Hinweise.

PM/EK