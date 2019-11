Schwabelweis: Wiedereröffnung der Sparkassen-Filiale am Donnerstag

Am Donnerstag, den 14.11.19 wird die Sparkassen-Filiale nach einem Umbau wiedereröffnet.

Seit Juli 2019 wurde das Nahversorgungszentrum Schwabelweis durch den Eigentümer umgebaut. Von den Maßnahmen betroffen war auch der SB-Standort der Sparkasse, der während der Umbauarbeiten geschlossen werden musste.

„Ich danke allen voran unseren Kundinnen und Kunden für die Geduld und das Verständnis, die sie in den vergangenen Monaten hatten. Nun ist die Bargeldversorgung am Standort Schwabelweis wieder sichergestellt – unsere SB-Filiale eröffnet am 14.11.2019 wieder“, so Franz-Xaver Lindl, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Regensburg.