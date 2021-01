Schnee und Glätte auf den Straßen – Verkehrsbeeinträchtigungen in Ostbayern

Das Polizeipräsidium Niederbayern berichtet von schneebedeckten und teils glatten Straßen. In der Mittagszeit mussten die niederbayerischen Polizeidienststellen zu insgesamt 22 Verkehrsunfällen ausrücken. Meist kam es nur zu Blechschäden. Im Raum Viechtach kam ein Lastwagen gerade noch rechtzeitig zum Stehen – er wäre laut Polizei in ein Wohnhaus gerutscht.

In der Oberpfalz zählte die Polizei zwischen 7 Uhr und 14 Uhr insgesamt 38 Verkehrsunfälle – auch hier überwiegend Blechschäden. Aufgrund der winterlichen Bedingungen in Verbindung mit z.B. Steigungen blieben im Regierungsbezirk 19 Fahrzeuge liegen. Die Polizei gibt darüber hinaus noch Tipps für Autofahrer.

MF

Die Mitteilung der Polizei in Niederbayern

Seit dem Vormittag sind Niederbayerns Straßen in Teilen schneebedeckt und glatt. Größere Unfälle gab es bislang glücklicherweise nicht. Jedoch mussten in kürzester Zeit zahlreiche Verkehrsunfälle mit Sachschaden aufgenommen werden.

Seit 11:30 Uhr mussten die Polizeidienststellen in Niederbayern zu 22 Verkehrsunfällen ausrücken (Stand 12.01., 14:15 Uhr). Bei zwei Verkehrsunfällen im Landkreis Straubing-Bogen wurden zwei Personen leicht verletzt, nachdem sie von der Fahrbahn abgekommen waren. Ansonsten kam es glücklicherweise nur zu Blechschäden. Zu Verkehrsbehinderungen kam es unter anderem auf der Staatsstraße 2139 bei Neukirchen oder auch auf der Staatsstraße 2119 bei Vilshofen an der Donau, wo LKWs aufgrund der Fahrbahnverhältnisse stehen bleiben mussten. Insgesamt 8 solcher Verkehrsbehinderungen wurden der Polizeieinsatzzentrale mitgeteilt. Im Raum Viechtach kam ein von der Fahrbahn abgekommener LKW gerade noch im Graben zum Stehen, bevor er in ein Wohnhaus gerutscht wäre. Die Bergungsarbeiten laufen hier noch.

Die Räumdienste waren und sind im ganzen Regierungsbezirk Niederbayern nonstop im Einsatz, um besonders gefährliche Stellen zügig zu entschärfen. Fahren Sie langsam – Kommen Sie sicher an!

Die Mitteilung der Polizei Oberpfalz

In der Oberpfalz herrschen seit dem Morgen winterliche Verhältnisse. Damit einhergehend war witterungstypisch eine erhöhte Zahl an Verkehrsunfällen festzustellen. Die Polizei gibt Verkehrsteilnehmern Tipps zur Sicherheit.

Seit den Morgenstunden herrschen am Dienstag, 12. Januar 2021 winterliche Verhältnisse auf den Oberpfälzer Straßen. Zwischen 07.00 Uhr und 14.00 Uhr ereigneten sich insgesamt 38 Verkehrsunfälle, überwiegend mit Blechschäden. Nur bei wenigen Unfällen wurden die Verkehrsteilnehmer leicht verletzt. 19 Fahrzeuge blieben, z. B. aufgrund von Steigungen, liegen.

Die Unfälle verteilten sich auf die gesamte Oberpfalz (nach Landkreisen):

Stadt Amberg und Landkreis Amberg-Sulzbach: 8

Cham: 0

Neumarkt i.d.OPf:. 3

Stadt und Landkreis Regensburg: 12

Schwandorf: 3

Tirschenreuth: 2

Neustadt an der Waldnaab und Weiden i.d.OPf.: 10

Aufgrund des einsetzenden Winters gibt die Polizei folgende

Tipps und Hinweise

Rüsten Sie Ihr Fahrzeug mit Winterreifen aus, wenn Sie auch bei winterlichen Straßenverhältnissen auf Ihr Fahrzeug angewiesen sind.

Denken Sie auch an Eiskratzer und Besen zum Schnee abfegen, sowie einen Türschlossenteiser in Jacke oder Tasche.

Säubern Sie alle Scheiben von Eis und Schnee, dies gilt auch für Beleuchtung und Kennzeichen. Zudem müssen auch Schnee und Eis vom Dach entfernt werden, damit diese nicht auf andere Verkehrsteilnehmer herunterfallen oder deren Sicht beeinträchtigen.

Überprüfen Sie die Fahrzeugbatterie, damit sie auch bei winterlichen Temperaturen ihren Dienst verrichtet.

Füllen Sie das Scheibenwaschwasser auch mit ausreichendem Frostschutz auf.

Schalten Sie ihre Beleuchtung ein.

Durch helle und farblich auffällige Kleidung können Radfahrer und Fußgänger selbst einen Beitrag zu Ihrer Sicherheit leisten. Reflektierende Materialien oder Accessoires, beispielsweise an Jacken oder Taschen, erhöhen die Sichtbarkeit auch schon aus größerer Entfernung deutlich.

Trotz Winterreifen ist jeder Fahrzeugführer verpflichtet seine Fahrgeschwindigkeit den Straßen-, Verkehrs-, Witterungs- und Sichtverhältnissen anzupassen.

Bei Schnee- und Eisglätte verlängert sich der Bremsweg um ein Vielfaches!

Polizeimeldung/MF