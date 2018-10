Schierling: Rollerfahrer bei Unfall schwer verletzt

Am Donnerstag, 11.10.2018, gegen 16.15 Uhr, fuhr ein 31-jähriger rumänischer Staatsangehöriger mit seinem Leichtkraftrad (Roller) auf der R 35 in Richtung Allersdorf. Aus unbekannten Gründen kam er von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Betonmauer.

Durch den Aufprall wurde er schwer verletzt. Er erlitt nach derzeitigem Stand ein Schädelhirntrauma, Prellungen und Schürfungen. Es bestand kurzzeitig Lebensgefahr, deswegen wurden er per Hubschrauber in ein Regensburger Klinikum geflogen. Der schwer beschädigte Roller wurde durch einen Abschleppdienst geborgen und zur PI Neutraubling verbracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000,–Euro.

