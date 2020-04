Schierling: Messerstecherei in Asylbewerberunterkunft

Bereits am 19. April ist ein Asylbewerber in einer Unterkunft in Pinkofen bei Schierling auf einen weiteren Mann mit einem Messer losgegangen und hat diesen dabei verletzt.

Am frühen Abend des 19. April 2020 kam es in einer Asylbewerberunterkunft in Pinkofen zu einer gefährlichen Körperverletzung. Nach bisherigen Erkenntnissen ging ein 19-jähriger syrischer Staatsangehöriger mit einem Messer auf einen 37-jährigen Landsmann los und verletzte ihn dadurch mittelschwer.

Gegen 17.15 Uhr ging bei der Einsatzzentrale der Polizei Oberpfalz ein Notruf über eine Streitigkeit zweier Bewohner einer Asylbewerberunterkunft in Pinkofen ein. Demnach sollte eine der beiden Personen auch ein Messer mitführen. Durch die ebenfalls verständigten Vermieter konnte der Tatverdächtige dazu bewegt werden, das Messer abzulegen und bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte festgehalten werden.

Nach bisherigen Erkenntnissen betrat der Tatverdächtige im Streit das Zimmer des Geschädigten und verletzte diesen unvermittelt mit einem Messer. Nachdem der Geschädigte zunächst fliehen konnte, kam es anschließend zu einem Gerangel zwischen beiden Männern. Der Geschädigte erlitt dadurch Verletzungen, welche vor Ort durch einen Notarzt ambulant versorgt werden mussten. Der Tatverdächtige konnte festgenommen werden. Am Montag, 20. April 2020 wurde der Tatverdächtige zur weiteren Entscheidung einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser ordnete auf Antrag der Staatsanwaltschaft Regensburg eine Unterbringung des Tatverdächtigen in einer Fachklinik an.

Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg führt die weiteren Ermittlungen.

Polizei Oberpfalz