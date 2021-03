Schierling: Außenstrahler und Gasflaschen gestohlen – Zeugen gesucht

Am vergangenen Wochenende hat ein bislang unbekannter Täter in Schierling Außenstrahler über einer Tiefgarage und Gasflaschen von einer Baustelle gestohlen. Die Polizei vermutet, dass beide Taten zusammenhängen und sucht Zeugen.

Ein bislang unbekannter Täter entwendete am vergangenen Wochenende Am Fellenbrunn zwei fest an der Hauswand angebrachte Außerstrahler, die über einer Tiefgarage angebracht waren. Vermutlich wurden sie gewaltsam entfernt und das stromführende Kabel durchtrennt. Während der Tatausführung müsste der Bewegungsmelder die Beleuchtung in der Tiefgarage aktiviert haben, da diese noch kein Tor besitzt.

In diesem Zusammenhang wurden von einer Baustelle unweit des o. g. Tatortes zwei Propangasflaschen entwendet. Es wird derzeit von einem Tatzusammenhang der beiden Fälle ausgegangen.

Der Gesamtdiebstahlsschaden beläuft sich auf ca. 400 Euro.

Hinweise nimmt die PI Neutraubling unter Tel.: 09401-9302-0 entgegen.

PI Neutraubling/MB