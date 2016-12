Gestern, am 28. Dezember, trieben wieder Rauhwuggerl und Hexen ihr Unwesen in Sankt Englmar - die Rauhnacht stand an.

Die gestrige Nacht war nicht nur die längste Nacht des Jahres, sondern auch die Thomasnacht, die erste und eine der bekanntesten Rauhnächte. Das Wort „Rauh“ beizieht sich auf das mittelhochdeutsche Wort für „haarig“ und bezieht sich dabei auf das Fell der bekannten Perchten.

Die Rauhwuggerl und Hexen, die mystischen Gestalten aus der Sagenwelt des Bayerischen Waldes tauchen zu späterer Stunde aus Nacht und Nebel auf und treiben ihr Unwesen in der unheimlichen Rauhnacht.

Die furchterregenden Gesellen im rauhen Pelzgewand, mit kunstvoll handgeschnitzten „schiachen Larvan“ (Masken) tanzen um ein großes Lagerfeuer, um die Geister der Rauhnacht zu bannen.

