Samstagnacht: Betrunkene Radfahrerin fällt in Donau

„Don’t drink & drive“ sollte nicht nur für das Auto gelten…

Am Samstag, den 15.06.2019, gegen 2.20 Uhr, stürzte eine 22-jährige Regensburgerin mit ihrem Fahrrad im Bereich der Anlegestelle Donaulände in die Donau. Zeugen konnten beobachten, dass die junge Frau zuvor mit ihrem Drahtesel Schlangenlinien fuhr. Die Dame prallte mit ihrem Kopf gegen die Bordwand des am Kai liegenden Schiffes, konnte sich jedoch selbständig aus dem Wasser zwischen Schiff und Kaimauer, auf einen kleinen Vorsprung retten. Von dort aus konnten die Rettungskräfte der Feuerwehr und DLRG die Dame bergen und einer ärztlichen Versorgung in ein Regensburger Krankenhaus zuführen. Durch den Sturz erlitt die Frau glücklicherweise nur eine Kopfplatzwunde, eine Gehirnerschütterung sowie diverse Prellungen. Zudem konnte festgestellt werden, dass die junge Radlerin stark alkoholisiert war. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab ca. 2 ‰. Es wurde eine Blutentnahme angeordnet. Nunmehr erwartet die junge Frau ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

PM/EK