Saal an der Donau: Zwei Schwerverletzte bei Frontalzusammenstoß

Verkehrsunfall mit zwei Verletzten und Folgeunfall

Gestern, 18.02.2019, kam es gegen 14:05 Uhr auf der Kreisstraße KEH 10 Höhe Mitterfecking zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden.

Eine 79-jährige Saalerin befuhr hierbei mit ihrem VW Golf die Bachstraße von Oberfecking aus kommend und wollte nach links in die KEH 10 einbiegen. Dabei übersah die Dame offensichtlich einen 57-jährigen Opelfahrer, der die KEH 10 in Richtung Hausen befuhr. Es kam zum Zusammenstoß. Beide Unfallbeteiligte mussten schwerverletzt in umliegende Krankenhäuser eingeliefert werden. Es handelt sich jedoch nicht um lebensbedrohliche Verletzungen.

Der Gesamtsachschaden wird auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag geschätzt.

Aufgrund der schwere des Unfalls musste die KEH 10 kurzzeitig komplett gesperrt werden, wodurch die ersten Fahrzeuge wenden mussten. So auch ein 52-jähriger LKW Fahrer. Dieser blieb beim Rangieren allerdings in Schräglage im Bankett stecken und musste mit schwerem Gerät geborgen werden.

(Pressemitteilung PI Kelheim)