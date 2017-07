Ab 26. Juli wird das Handy zum Ticketautomaten: Der Regensburger Verkehrsverbund (RVV) erweitert die App um einen Ticket Shop. Zum Verkaufsstart werden Einzel- und Tages-Tickets angeboten, bezahlt werden können die Tickets über das Lastschriftverfahren oder per Kreditkarte.

„Mit Einführung der RVV App vor rund einem Jahr haben wir eine digitale Plattform geschaffen, die das Bus- und Bahnfahren im RVV ein weiteres Stück einfacher macht“ erläutert Verbund-Geschäftsführer Kai Müller-Eberstein. „Die indessen über 60.000 Downloads zeigen, dass die App von unseren Kunden sehr gut angenommen wird. Aus diesem Grund haben uns bereits kurz nach deren Einführung mit einer möglichen Ticket-Funktion auseinandergesetzt. Gemeinsam mit unserem DienstleisterMENTZ aus München konnte innerhalb weniger Monate dieses Pilotprojekt umgesetzt werden“, so Müller-Eberstein.

Frau Landrätin Tanja Schweiger betont, dass die App mit der neuen Funktion des Ticket-Kaufs die Nutzung des ÖPNV noch einfacher mache: „Bisher liefert die RVV-App bereits Auskünfte zu Verbindungen und Tarifen, inklusive Anzeige des Fußwegs zur Haltestelle und Informationen zur Pünktlichkeit von Bussen und Bahnen im RVV. Nun bietet der RVV in der App auch den letzten entscheidenden Schritt zur einfachen und bequemen Fahrt an: Das Smartphone der Fahrgäste wird zum Ticket-Automaten für unterwegs. Auch an Haltestellen ohne stationären Ticket-Automat oder Vorverkaufsstelle können nach einmaliger Registrierung jederzeit Tickets zum Vorverkaufspreis erworben werden.“