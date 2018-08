Roding: Tote Frau im Regen gefunden – Badeunfall vermutet

Freitagnachts (28.07.) kam es in einem Lokal am Waldmünchner Marktplatz zwischen zwei Männern immer wieder zu Stänkereien. Nach einiger Zeit gingen die Kontrahenten aus dem Lokal …

Streit zwischen zwei Männern geschlichtet Freitagnachts (28.07.) kam es in einem Lokal am Waldmünchner Marktplatz zwischen zwei Männern immer wieder zu Stänkereien. Nach einiger Zeit gingen die Kontrahenten aus dem Lokal …

Ein 9-jähriger Bub hat in Cham ein auf dem Boden liegendes Smartphone siwe eine Geldbörse mit zweistelligen Eurobetrag entdeckt, als er mit seinem Vater ein Eis gekafut hatte und …

Ehrlicher Finder 9-jähriger Bub gibt Geldbörse und Smartphone bei Polizei ab Ein 9-jähriger Bub hat in Cham ein auf dem Boden liegendes Smartphone siwe eine Geldbörse mit zweistelligen Eurobetrag entdeckt, als er mit seinem Vater ein Eis gekafut hatte und …

Zwischen dem 17.03.2016 und 06.12.2016 ereigneten sich am Untersee mit Schwerpunkt Allensbach, Radolfzell, Höri und Konstanz-Litzelstetten insgesamt 63 …

Nach Diebstählen: Festnahme an der Grenze zu Tschechien Zwischen dem 17.03.2016 und 06.12.2016 ereigneten sich am Untersee mit Schwerpunkt Allensbach, Radolfzell, Höri und Konstanz-Litzelstetten insgesamt 63 …

Wegen vorsätzlicher Körperverletzung ermittelt die Chamer Polizei gegen einen 17-jährigen aus Rötz. Der Jugendliche kam am Sonntag gegen 17.30 Uhr zur Chamer Polizei und teilte …

Cham: 17-Jähriger „spendierte“ Minderjährigen Schnaps Wegen vorsätzlicher Körperverletzung ermittelt die Chamer Polizei gegen einen 17-jährigen aus Rötz. Der Jugendliche kam am Sonntag gegen 17.30 Uhr zur Chamer Polizei und teilte …

Die Polizei in Waldmünchen berichtet von einer nächtlichen Suchaktion bei Rötz. Nachdem ein 31-Jähriger Klinikpatient in der Nacht von Mittwoch (11.7.) auf Donnerstag (12.7.) …

Rötz: Patient ergreift die Flucht – nächtliche Suche mit Hubschrauber Die Polizei in Waldmünchen berichtet von einer nächtlichen Suchaktion bei Rötz. Nachdem ein 31-Jähriger Klinikpatient in der Nacht von Mittwoch (11.7.) auf Donnerstag (12.7.) …

