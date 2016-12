Am frühen Morgen des zweiten Weihnachtsfeiertages (26.12.2016, gegen 03:30 Uhr) wurde ein 26-jähriger Student in Roding, Am Esper, im Bereich der dortigen Diskothek, Opfer einer Körperverletzung. Gemäß den Angaben des Opfers versetzte ihm eine männliche Person, die von einer jungen Frau begleitet wurde, ohne ersichtlichen Grund einen gezielten Faustschlag ins Gesicht. Als Folge erlitt dieser erhebliche Gesichtsverletzungen und musste sich einer ärztlichen Behandlung unterziehen.

Um den Fall klären zu können, bittet die Polizeiinspektion Roding unter Tel. 09461/94210 um Hinweise auf das Pärchen. Der Täter wird mit ca. 175 cm Größe, schlanker Statur, mittelblonde, kurze, gescheitelte Haare und ca. 25 Jahren beschrieben.

PM