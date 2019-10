Laut Medienberichten hat die Continental AG in Hannover soeben beschloßen das Werk in Roding zu schließen. 2024 soll Schluss sein – wie es für die 540 Mitarbeiter weitergeht ist derzeit noch unklar.

