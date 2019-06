Riedenburg: Schiff beschädigt Schleuse – Stillstand auf dem Main-Donau-Kanal

Am Mittwochabend hat ein Schiff im Bereich der Riedenburger Schleuse erhebliche Schäden verursacht und die Schifffahrt auf dem Main-Donau-Kanal ausgebremst. Nach Angaben der Wasserstraßen muss zunächst ermittelt werden, wie stark die Schleuse beschädigt ist. Dazu müsse das Wasser abgelassen werden.

Erst dann könne man erkennen, welche Schäden zum Beispiel eine Dichtung am Tor erlitten haben könnte. Eine erste Einschätzung dazu soll es morgen (7.6.) geben. Derzeit kann die Schleuse nicht passiert werden, einige Schiffe stehen deshalb still. Ein Problem könnte auch sein, für anstehende Arbeiten über Pfingsten Baufirmen zu finden. Das havarierte Schiff gehört zur Reederei Viking. 2016 war die „Viking Tor“ im Landkreis Kelheim gegen eine Eisenbahnbrücke geprallt. Ein anderes Schiff der Reederei hatte ein Gerüst an einer Brücke in Riedenburg gerammt. Ende Mai war ein weiteres Viking-Schiff in Budapest in einen Unfall verwickelt, bei dem mehrere Menschen ums Leben gekommen sind.

MF