Rezept: Hefeweißbier-Osterbrot von Gabi Röhrl

Klopapier und Nudeln momentan zu den Hamsterkauf-Produkten in der Corona-Krise. Hefe kann man aber auch selber herstellen! Gabi Röhrl hat es ausprobiert und uns ihr Rezept verraten!

Die Herstellung von Hefe nach folgendem Rezept, ist derzeit überall nachzulesen:

100 ml Weißbier, 1 EL Mehl, 1 TL Zucker – Alles vermengen und in einem Glas über Nacht bei Zimmertemperatur stehen lassen. Der Ansatz soll der Kraft eines normalen handelsüblichen Hefewürfels entsprechen.

Das hört sich gut an und wurde von mir ausprobiert. Das Ergebnis bei mir: Ein Reinfall Lag es nur an mir oder am Rezept? Zeitgleich hat sich eine Freundin von mir ebenfalls an die Herstellung von Hefe nach diesem Rezept gemacht. Das Ergebnis bei Ihr: Ebenfalls ein Reinfall. Jetzt war mein Ehrgeiz geweckt.