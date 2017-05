In der 63. Minute wechseln die Löwen gleich zwei mal. Aigner und Mölders verlassen das Feld, Ivica Olic und Christian Gytkjaer kommen für sie.

Ähnlich wie in Halbzeit eins stehen auch in der zweiten Hälfte auffällig oft Spieler des TSV 1860 München im Abseits. Vor allem Sascha Mölders musste dadurch schon einige Angriffsversuche abbrechen.

Auch in Halbzeit zwei erarbeitet sich der Jahn Chancen. In der 53. Minute rollt Thommys Ball nur knapp am langen Pfosten vorbei.