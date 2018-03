Rekordsumme im Länderfinanzausgleich: Bayern zahlt 5,89 Milliarden

Zum ersten Mal in der Geschichte Bayerns steht ab Mittwoch eine Frau an der Spitze des Freistaats – aber nur für gut zwei Tage und nur «nach außen»: Landtagspräsidentin …

Zum ersten Mal in der Geschichte Bayerns steht ab Mittwoch eine Frau an der Spitze des Freistaats – aber nur für gut zwei Tage und nur «nach außen»: Landtagspräsidentin …

Politik: Bayern für gut zwei Tage in Frauen-Hand Zum ersten Mal in der Geschichte Bayerns steht ab Mittwoch eine Frau an der Spitze des Freistaats – aber nur für gut zwei Tage und nur «nach außen»: Landtagspräsidentin …

Politik: Bayern für gut zwei Tage in Frauen-Hand Zum ersten Mal in der Geschichte Bayerns steht ab Mittwoch eine Frau an der Spitze des Freistaats – aber nur für gut zwei Tage und nur «nach außen»: Landtagspräsidentin …

Politik: Bayern für gut zwei Tage in Frauen-Hand Zum ersten Mal in der Geschichte Bayerns steht ab Mittwoch eine Frau an der Spitze des Freistaats – aber nur für gut zwei Tage und nur «nach außen»: Landtagspräsidentin …

Eine Lockerung des Handyverbots an Bayerns Schulen ist am Mittwoch (13.00 Uhr) Thema in der Plenarsitzung des Landtags. SPD und Grüne wollen dazu eigene Gesetzesentwürfe …

Eine Lockerung des Handyverbots an Bayerns Schulen ist am Mittwoch (13.00 Uhr) Thema in der Plenarsitzung des Landtags. SPD und Grüne wollen dazu eigene Gesetzesentwürfe …

Bayern: Landtag diskutiert über Lockerung des Handyverbots an Schulen Eine Lockerung des Handyverbots an Bayerns Schulen ist am Mittwoch (13.00 Uhr) Thema in der Plenarsitzung des Landtags. SPD und Grüne wollen dazu eigene Gesetzesentwürfe …

Bayern: Landtag diskutiert über Lockerung des Handyverbots an Schulen Eine Lockerung des Handyverbots an Bayerns Schulen ist am Mittwoch (13.00 Uhr) Thema in der Plenarsitzung des Landtags. SPD und Grüne wollen dazu eigene Gesetzesentwürfe …

Bayern: Landtag diskutiert über Lockerung des Handyverbots an Schulen Eine Lockerung des Handyverbots an Bayerns Schulen ist am Mittwoch (13.00 Uhr) Thema in der Plenarsitzung des Landtags. SPD und Grüne wollen dazu eigene Gesetzesentwürfe …